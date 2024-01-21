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«Пари НН» объявил о переходе Царукяна из «Алании»

«Пари НН» объявил о переходе Царукяна из «Алании»
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Полузащитник Валерий Царукян стал игроком «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что футболист подписал контракт с нижегородцами, рассчитанный на три с половиной года.

Предыдущим клубом Валерия Царукяна была владикавказская «Алания». Ранее сообщалось, что сумма трансфера в «Пари Нижний Новгород» составит около 20 млн рублей.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 22-летний Валерий Царукян провёл 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Юрана набрала 24 очка за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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