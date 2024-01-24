Ивуарийский полицейский во время досмотра на КАН трогал болельщиц за грудь

Ивуарийский полицейский во время досмотра перед матчем на Кубке африканских наций, который проходит в Кот-д'Ивуаре, трогал болельщиц за грудь.

После появления видео в социальных сетях раскритиковали полицейского, а также общественные деятели посчитали, что мужчина не имеет права обращаться так с женщинами, и расценили его действия как домогательства. Однако позже оказалось, что полицейский на видео – женщина.

После трёх сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций страна-хозяйка турнира Кот-д'Ивуар располагается на третьем месте с тремя очками и может выйти в плей-офф благодаря рейтингу команд, занявших третью строчку.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.