Защитник «Локомотива» объяснил, почему команда проиграла «Акрону» в товарищеском матче

Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов объяснил, почему команда проиграла в товарищеском матче тольяттинскому «Акрону» со счётом 0:2.

«Всё‑таки мы находимся под нагрузками, периодически не успевали при перестроениях, был технический брак на фоне усталости. Но те моменты, которые создали, всё‑таки хотелось бы реализовать. Сейчас беговые упражнения, серьёзные нагрузки, силовые тренировки прошли. Будут технические задания, поэтому, надеюсь, будет легче», — приводит слова Погостнова «Матч ТВ».

На данный момент московский «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Акрон» находится на третьей строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков после 20 игр.