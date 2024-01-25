Антон Шунин: в данный момент я не хотел бы становиться тренером

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, кем он себя видит после завершения профессиональной футбольной карьеры. Российский голкипер заявил, что собирается остаться в структуре бело-голубых.

«В данный момент я не хотел бы становиться тренером. Вижу себя в структуре клуба, и руководители мне не раз говорили, что они ждут меня. Когда наступит этот момент, будем обсуждать. Пока я играю в футбол и думаю только о нём. У меня записаны много разных пунктов, чем бы я хотел заняться после окончания карьеры. Хотелось бы много путешествовать, заняться теми вещами и видами спорта, на которые нет времени. Сейчас я в хорошей форме, готовлюсь ко второй части чемпионата, и моя задача – хорошо провести её, чтобы наш клуб побеждал. Вот такие пока планы на будущее», – приводит слова слова Шунина пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, Антону Шунину 36 лет. Его действующее соглашение с с московским «Динамо» рассчитано до июня текущего года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 13 матчах во всех официальных турнирах.