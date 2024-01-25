Шунин оценил игру «Динамо» в первой части сезона

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о том, доволен ли он игрой бело-голубых по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Вратарь оценил её положительно.

«В целом оценю её положительно. Мы не сильно отстаём от «Краснодара» и «Зенита», идём в тройке. И нам не нужно смотреть на то, что было раньше. Марцел тоже сказал, что ему неважно, какое место мы занимали раньше. Сейчас тренерский штаб сделает всё, чтобы мы вместе выступили успешно. Он старается привить команде менталитет победителей.

Вчера у нас была игра, и мы думали, что сегодня тренировка будет полегче, но она оказалась очень сложной. Был момент, когда мы немного неправильно делали какое-то упражнение, Марцел остановил занятие и сказал: «Если не хотите тренироваться с мячом, будете бегать, и мне всё равно, что у вас завтра игра». В некоторых ситуациях Марцел достаточно жёстко себя ведёт и высказывает всё в лицо», – приводит слова слова Шунина пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу динамовцы занимают третье место в турнирной таблице. В их активе 32 очка.