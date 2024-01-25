Радченко: помню слова Нобоа, что он хотел закончить карьеру в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о переходе экс-хавбека санкт-петербургского клуба Кристиана Нобоа в эквадорский «Эмелек».

«Помню слова Нобоа, что он хотел закончить карьеру в «Зените». Нобоа – великолепный игрок, но век профессионального футболиста очень короткий, поэтому пришло время вернуться на родину. Так делают многие игроки, завершая карьеру там, где начинали свой футбольный путь. Нобоа уже тяжело и его не хватает на весь матч, тем более он футболист, который играет в середине поля», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Нобоа играл в России с 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи», который объявил об уходе 38-летнего футболиста вчера, 24 января. В нынешнем сезоне Нобоа сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.