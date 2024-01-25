«Царь вернулся домой!» Агентство Нобоа — о переходе Кристиана в «Эмелек»

Пресс-служба агентства SportCapital Football Agency, которое представляет интересы экс-хавбека «Сочи», «Рубина» и «Зенита» Кристиана Нобоа, прокомментировала переход эквадорского полузащитника в «Эмелек» в социальных сетях.

«Царь вернулся домой», — гласит запись SportCapital Football Agency в соцсетях под видео с лучшими моментами Нобоа в матчах за российские клубы. Напомним, об уходе Нобоа «Сочи» объявил накануне, 24 января. В нынешнем сезоне Кристиан сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи». При этом в 2015 году Нобоа уехал в Грецию, где выступал за ПАОК.