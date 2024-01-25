Гендир «Пари НН» рассказал о возможной встрече Мажича с болельщиками «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о возможной встрече болельщиков нижегородского клуба с руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

«Обращались ли в РФС, чтобы организовать встречу с Мажичем? Мы находимся в контакте. Приняли решение, что проведём эту встречу в начале марта. Это будет встреча и с командой, и с руководством. Если нас попросят болельщики, то мы зададим РФС вопрос и по поводу встречи с фанатами. Потому что у нижегородских болельщиков много вопросов к судейскому корпусу», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.

Напомним, Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав совершить изменения и улучшить российский футбольный арбитраж, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один. Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.