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«Ботафого» готов сделать хавбека «Зенита» Вендела самым высокооплачиваемым игроком в клубе

«Ботафого» готов сделать хавбека «Зенита» Вендела самым высокооплачиваемым игроком в клубе
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«Ботафого» готов сделать полузащитника «Зенита» Вендела самым высокооплачиваемым игроком в случае его перехода в бразильский клуб на правах аренды. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний футболист уже поговорил с председателем правления санкт-петербургского клуба Александром Медведевым и попросил отпустить его в «Ботафого». При этом подчёркивается, что в случае успеха этой сделки бразильский клуб будет полностью покрывать заработную плату футболиста, точный размер который не называется.

Напомним, ранее появились сведения, что Вендел рад вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к своей семье, однако против перехода выступает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, который не хочет отпускать бразильца посреди сезона чемпионата России.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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