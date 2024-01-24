«Зенит» согласился отдать Вендела в аренду в «Ботафого», Семак против — Globo

Санкт-петербургский «Зенит» согласился отдать игрока команды Вендела в аренду с правом выкупа в бразильский «Ботафого», сообщает Globo.

По информации источника, Вендел рад вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к своей семье, однако против перехода выступает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, который не хочет отпускать бразильца посреди сезона МИР РПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» продаст бразильского полузащитника только за сумму от € 21 млн до € 25 млн. А среди заинтересованных клубов были лишь «Флуминенсе» и «Фламенго».

Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе», откуда зимой 2018 года перешёл в португальский «Спортинг». Уже осенью 2020 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, санкт-петербургский «Зенит» подписал бразильца за € 20,3 млн.