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Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Атлетико» — «Севилья»: Гризманн не забил пенальти, пробив значительно выше ворот

«Атлетико» — «Севилья»: Гризманн не забил пенальти, пробив значительно выше ворот
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Сегодня, 25 января, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Главным арбитром встречи выступает Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/4 финала
25 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Перерыв
0 : 0
Севилья
Севилья

В первом тайме, на 26-й минуте, в ворота «Севильи» был назначен пенальти. Антуан Гризманн не смог реализовать 11-метровый удар (у француза «поехала» нога во время удара), пробив значительно выше ворот, счёт остался прежним — 0:0.

В очном матче в последний раз сегодняшние соперники встречались в рамках Ла Лиги. Это произошло 23 декабря 2023 года. Тогда «матрасники» на домашней арене переиграли «Севилью» с минимальным счётом — 1:0.

На пути к 1/4 финала турнира «Атлетико» обыграл «Луго» (3:1) и мадридский «Реал» (4:2 ДВ). «Севилья», в свою очередь, был сильнее «Расинга» (2:1) и «Хетафе» (3:1).

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