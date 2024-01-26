Агент Балотелли рассказал о возможном возвращении игрока в Серию А

Агент итальянского форварда «Аданы Демирспор» Марио Балотелли Энцо Райола поделился информацией о работе над возвращением игрока в Италию.

«Цель вернуться в Италию действительно есть. Посмотрим, что произойдёт. Сейчас можно сказать, что положительные сдвиги в данном деле уже наблюдаются», – приводит слова Райолы SportMediaset.

Отметим, Марио Балотелли не выступал в Италии с момента ухода из «Монцы» в 2021 году. Контракт нападающего с «Аданой» истекает по окончании текущего сезона.

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В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги итальянский нападающий принял участие в пяти матчах и забил три гола. Контракт игрока с «Адана Демирспор» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за швейцарский «Сьон» и провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.

Марио Балотелли попал в серьёзное ДТП в Италии: