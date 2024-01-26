Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой рассказал о создании его карточки в футбольном симуляторе FIFA

Александр Мостовой рассказал о создании его карточки в футбольном симуляторе FIFA
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о процессе переговоров по поводу создания его карточки в футбольном симуляторе FIFA. Напомним, ещё до переименования игры в FC Мостовой получил карточку «героя» — этот тип карт выдают известным футболистам из прошлого.

«Как со мной договорились, чтобы в FIFA появилась моя карточка? Предложили деньги большие (смеётся). Почему я не перешёл туда или сюда. Тогда я к деньгам относился просто, у меня есть что-то, главное, что живу нормально. А сейчас-то уже надо. До пандемии на меня вышли, сказали: «Александр, мы хотим вашу карточку». Говорю: «Нет, проблем, конечно». Встретились в Москве, клип снимали. Договорились, подписали контракт на четыре года. Я отдал им свой образ. Они дали мне единоразовую сумму? Нет, каждый сезон», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
«Не хотел менять образ жизни». Мостовой — о несостоявшихся трансферах в «Реал» и «Барсу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android