Александр Мостовой рассказал о создании его карточки в футбольном симуляторе FIFA

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о процессе переговоров по поводу создания его карточки в футбольном симуляторе FIFA. Напомним, ещё до переименования игры в FC Мостовой получил карточку «героя» — этот тип карт выдают известным футболистам из прошлого.

«Как со мной договорились, чтобы в FIFA появилась моя карточка? Предложили деньги большие (смеётся). Почему я не перешёл туда или сюда. Тогда я к деньгам относился просто, у меня есть что-то, главное, что живу нормально. А сейчас-то уже надо. До пандемии на меня вышли, сказали: «Александр, мы хотим вашу карточку». Говорю: «Нет, проблем, конечно». Встретились в Москве, клип снимали. Договорились, подписали контракт на четыре года. Я отдал им свой образ. Они дали мне единоразовую сумму? Нет, каждый сезон», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».