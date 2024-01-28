«Байер» объявил об аренде Борхи Иглесиаса

Леверкузенский «Байер» официально объявил об аренде 31-летнего нападающего «Бетиса» Борхи Иглесиаса. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Испанец будет выступать под 9-м номером.

Фото: ФК «Байер»

Иглесиас выступал за «Бетис» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-зелёных 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

После 19 сыгранных туров леверкузенский «Байер» возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги с 49 очками. Подопечные Хаби Алонсо продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая мюнхенскую «Баварию» на два очка.