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Араухо поддержал Хави после поражения «Барселоны» от «Вильярреала»

Араухо поддержал Хави после поражения «Барселоны» от «Вильярреала»
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Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Вильярреалом» (5:3) в рамках 21 тура Ла Лиги и поддержал Хави.

«Это психологический удар, но нам нужно быть сконцентрированными на игре и быть более внимательными в каждой ситуации. Давайте поработаем и вернём себе голову.

Конечно, у нас есть уверенность в Хави. Он наш тренер. С тех пор, как он пришёл, он многое дал команде. «Барса» прибавляла с каждым сезоном. Мы только что выиграли Ла Лигу и Суперкубок – два титула, о которых не забываем. Сейчас «Барселона» – это почти та же команда, что выигрывала трофеи, и только несколько игроков присоединились. Команде нужно время и поддержка, чтобы вместе через это пройти», – приводит слова Араухо Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 5
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 41'     0:2 Ахомаш – 54'     1:2 Гюндоган – 60'     2:2 Педри – 68'     3:2 Бейи – 71'     3:3 Гедеш – 84'     3:4 Сёрлот – 90+9'     3:5 Моралес – 90+12'    

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сразиться с «Осасуной». Матч состоится 31 января в 21:00 по мск.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на десять очков.

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