«Лорьян» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00
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В матче 19-го тура французской Лиги 1 встретятся «Лорьян» и «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция - Лига 1 . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга чемпионата Франции «Гавр» разгромил «Лорьян» со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Далер Кузяев, Набиль Алиуи и Нолан Мбемба.
«Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда Луки Элснера набрала 22 очка за 18 матчей. «Лорьян» находится на 18-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 43 очка.
Комментарии
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