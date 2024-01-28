Игрок «Енисея»: на первом месте у Тихонова дисциплина, уже штрафанули нескольких ребят

Полузащитник красноярского «Енисея» Александр Ломакин поделился впечатлениями от назначения Андрея Тихонова на пост главного тренера команды.

«Это было неожиданно, потому что были другие кандидатуры. Как‑то всё в один день [произошло]. Я обрадовался, потому что с Тихоновым уже работал, так что все положительно отреагировали на это.

На первом месте у Андрея Валерьевича дисциплина, уже штрафанули нескольких ребят. Сейчас закладываем фундамент, бегаем очень много, такая неприятная работа для игроков, но это вклад в будущее, на сезон», — сказал Ломакин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Тихонов заключил трудовое соглашение с клубом, которое рассчитано на два с половиной года.