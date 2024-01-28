Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Енисея»: на первом месте у Тихонова дисциплина, уже штрафанули нескольких ребят

Игрок «Енисея»: на первом месте у Тихонова дисциплина, уже штрафанули нескольких ребят
Комментарии

Полузащитник красноярского «Енисея» Александр Ломакин поделился впечатлениями от назначения Андрея Тихонова на пост главного тренера команды.

«Это было неожиданно, потому что были другие кандидатуры. Как‑то всё в один день [произошло]. Я обрадовался, потому что с Тихоновым уже работал, так что все положительно отреагировали на это.

На первом месте у Андрея Валерьевича дисциплина, уже штрафанули нескольких ребят. Сейчас закладываем фундамент, бегаем очень много, такая неприятная работа для игроков, но это вклад в будущее, на сезон», — сказал Ломакин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Тихонов заключил трудовое соглашение с клубом, которое рассчитано на два с половиной года.

Материалы по теме
Андрей Тихонов: боюсь ли красноярских морозов? Я спал в тайге, чего их бояться?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android