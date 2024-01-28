«Жирона» обыграла «Сельту» и вышла на первое место в таблице Ла Лиги, обойдя «Реал»

Сегодня, 28 января, прошёл матч 22-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и каталонской «Жироной». Команды играли на стадионе «Балаидос» в Виго. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Жирона» обыграла «Сельту» со счётом 1:0.

В середине первого тайма, на 20-й минуте, Порту открыл счёт в матче, выведя «Жирону» вперёд. Оставшееся время первой и второй половины команды провели без забитых мячей, игра так и закончилась — 1:0, победа «Жироны».

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После результата этого матча «Сельта» находится на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 17 очков в 22 проведённых встречах. «Жирона» же поднялась на первое место в таблице. Команда завоевала 55 очков после аналогичного количества встреч и обошла мадридский «Реал», у которого 54 очка за 21 игру.