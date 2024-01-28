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«Барселону» может возглавить бывший тренер сборной Германии

«Барселону» может возглавить бывший тренер сборной Германии
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Экс-наставник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может сменить Хави на посту главного тренера «Барселоны». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уже связывался с Фликом в 2021 году и предлагал ему возглавить каталонский клуб, однако тогда немецкий тренер ответил отказом. Отмечается, что в ближайшее время «Барселона» может выйти на Флика с новым предложением.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Флик на протяжении тренерской карьеры не работал ни в одной команде, кроме «Баварии» и сборной Германии. 58-летний специалист выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце этого сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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