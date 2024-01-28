«Ливерпуль» разгромил «Норвич» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня, 28 января, завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Норвич Сити». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игра началась в 17:30 по московскому времени. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 5:2.
На 16-й минуте Кёртис Джонс после передачи Джеймса Макконнелла открыл счёт. На 22-й минуте Бен Гибсон сделал счёт равным. На 28-й минуте нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес вновь вывел команду вперёд. На 53-й минуте Диогу Жота упрочил преимущество, а через 10 минут Вирджил ван Дейк сделал счёт разгромным, однако на 69-й минуте Борха Сайнс отыграл один мяч. Но в самом конце игры, на 90+5-й минуте Райан Гравенберх вновь сделал разницу в три мяча.
Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити», «Лутон Таун», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон».
- 28 января 2024
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