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«Ливерпуль» разгромил «Норвич» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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Сегодня, 28 января, завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Норвич Сити». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игра началась в 17:30 по московскому времени. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 5:2.

На 16-й минуте Кёртис Джонс после передачи Джеймса Макконнелла открыл счёт. На 22-й минуте Бен Гибсон сделал счёт равным. На 28-й минуте нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес вновь вывел команду вперёд. На 53-й минуте Диогу Жота упрочил преимущество, а через 10 минут Вирджил ван Дейк сделал счёт разгромным, однако на 69-й минуте Борха Сайнс отыграл один мяч. Но в самом конце игры, на 90+5-й минуте Райан Гравенберх вновь сделал разницу в три мяча.

Кубок Англии . 1/16 финала
28 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Норвич Сити
Норидж
1:0 Джонс – 16'     1:1 Гибсон – 22'     2:1 Нуньес – 28'     3:1 Жота – 53'     4:1 ван Дейк – 63'     4:2 Сайнс – 69'     5:2 Гравенберх – 90+5'    

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити», «Лутон Таун», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2023/2024
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