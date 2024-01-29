«Молодец, малыш». Мактоминей рассказал о сообщениях от Моуринью после его ухода из «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником английской команды Жозе Моуринью.

«В день ухода Моуринью я увидел его в коридоре. Он пригласил меня в кабинет. Я не знал, что сказать, было трудно. Этот парень так много значил для меня – он подарил мне мечту, а теперь он уходил. Я не знал, что и думать. Я просто сказал: «Спасибо за предоставленную возможность, вы стали для меня настоящей легендой, удачи в дальнейшей работе». Мы до сих пор иногда связываемся. Если я провёл хорошую игру, он даёт мне знать. Он пишет: «Молодец, малыш». Он всегда меня так называл. Я ему очень благодарен», — приводит слова Мактоминея Goal со ссылкой на подкаст High Performance.

Напомним, об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно во вторник, 16 января. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью: