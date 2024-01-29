Хавбек «Ливерпуля» Джонс — о Клоппе: мы уважаем его решение

Полузащитник английского «Ливерпуля» Кёртис Джонс прокомментировал решение главного тренера Юргена Клоппа покинуть команду по окончании сезона.

«Конечно, это грустные новости. Но это его выбор, его решение, и мы уважаем это», — приводит слова Джонса официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.