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Сенников назвал двух самых талантливых игроков в РПЛ сейчас

Сенников назвал двух самых талантливых игроков в РПЛ сейчас
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников выделил двойку самых талантливых футболистов, которые сейчас выступают в Российской Премьер-Лиге. Он отметил Никиту Кривцова из «Краснодара» и Руслана Литвинова из «Спартака». Также Сенников рассказал о тенденции быстрого роста молодых футболистов благодаря развитию академий.

«Самый талантливый футболист в РПЛ? Сейчас все хвалят Кривцова из «Краснодара». В «Спартаке» есть Литвинов, который может стать большим футболистом. Хорошо, что развиваются академии, из которых выходят такие игроки. Раньше молодым ребятам приходилось проделывать огромный путь через ФНЛ, а сейчас, получая игровую практику в Премьер-Лиге, молодые футболисты быстрее растут», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

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