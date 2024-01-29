Никита Кривцов ответил на вопрос, когда «Краснодар» станет чемпионом России

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос, когда «быки» станут чемпионами России.

«Когда «Краснодар» станет чемпионом? Хочется, чтобы в этом году. Нужны ли для этого ещё новички? Не знаю. Если никто не уйдёт, то нет», — сказал Кривцов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Кривцов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 22 матча с учётом всех соревнований и забил два гола. Действующий контракт российского футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кривцова в € 3,5 млн. Напомним, «Краснодар» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Команда Владимира Ивича опережает идущий следом «Зенит» на два очка.