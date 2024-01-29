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Агент Диалло: Сако подписывает контракт с «Ростовом»

Агент Диалло: Сако подписывает контракт с «Ростовом»
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Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника болгарской «Арды» Умара Сако, сообщил, что «Ростов» подписывает соглашение с его клиентом.

«Всё хорошо, Сако официально подписывает контракт с «Ростовом». Он уже прошёл медицинское обследование. Включено ли в арендное соглашение право выкупа? Да», — приводит слова Диалло издание «РБ Спорт».

Умару Сако 27 лет, он выступает за «Арду» с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского защитника в € 600 тысяч. «Ростов» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 10-м месте в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко после 18 проведённых игр. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.

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