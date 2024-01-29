Австриец Шабанхаджай рассказал, почему решился на переезд в Россию в нынешней ситуации

Австрийский новичок «Рубина» Дардан Шабанхаджай рассказал, почему решился на переезд в Россию в нынешней политической ситуации. Футболист подчеркнул, что получил много хороших отзывов как о «Рубине», так и о городе Казани. Также он рассказал, что знал о России до перехода в казанский клуб.

«Почему я выбрал Россию в нынешних условиях? Конечно, мы принимали во внимание всю ситуацию, но мне рассказывали о клубе и городе много хорошего. Так что это был важный момент для меня и моей семьи. Мои близкие знают, что я еду в хороший город и хороший клуб.

Что слышал о России? Ну, например, что там очень холодно. А также что в России очень красивые города. Кроме того, я наслышан, что чемпионат России очень сильный и конкурентный», — приводит слова Шабанхаджая «Татар-информ».