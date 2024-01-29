Мухамадиев: вратарь сборной Таджикистана Ятимов был бы основным в «Зените»

Известный таджикистанский футболист, экс-форвард московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев считает, что вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов был бы основным в «Зените».

«Если кто-то из клубов РПЛ обратит внимание на лидеров сборной Таджикистана, это будет вдвойне приятно. Много кто мог бы играть на таком уровне. Но на месте российских клубов присмотрелся бы к Ятимову — основному вратарю и лидеру сборной. Он мог бы играть в любой команде, и даже не только в России. При том, что у «Зенита» существует вратарская проблема, он бы им очень подошёл. И был бы основным! Не знаю, куда смотрят селекционеры», — сказал Мухамадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, накануне национальная команда Таджикистана обыграла ОАЭ и вышла в 1/4 финала Кубка Азии. На групповой стадии Кубка Азии сборная Таджикистана по разу победила, сыграла вничью и проиграла, заняв в итоге второе место с четырьмя очками. Рустаму Ятимову 25 лет, он выступает за футбольный клуб «Истиклол». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 900 тыс.