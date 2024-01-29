«Гвадалахара» устроила шоу во время презентации Чичарито, которую посетили 46 тыс. фанатов

Мексиканская «Гвадалахара» устроила шоу во время презентации нападающего команды Хави Эрнандеса, которую посетили 46 тысяч болельщиков.
Чичарито летом 2010 года уехал из мексиканского клуба в английский «Манчестер Юнайтед». Потом Эрнандес поиграл за мадридский «Реал», леверкузенский «Байер», «Вест Хэм Юнайтед», «Севилью» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
За всю свою карьеру 35-летний игрок выиграл два раза АПЛ и по разу Суперкубок Англии, чемпионат Мексики Апертуру, а также Золотой кубок Мексики. В общей сложности Чичарито сыграл 551 матч во всех турнирах, где отметился 206 забитыми мячами и 58 результативными передачами.
На данный момент после 17 сыгранных матчей мексиканской Клаусуры «Гвадалахара» располагается на 13-м месте с двумя очками.