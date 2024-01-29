Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гвадалахара» устроила шоу во время презентации Чичарито, которую посетили 46 тыс. фанатов

«Гвадалахара» устроила шоу во время презентации Чичарито, которую посетили 46 тыс. фанатов
Аудио-версия:
Комментарии

Мексиканская «Гвадалахара» устроила шоу во время презентации нападающего команды Хави Эрнандеса, которую посетили 46 тысяч болельщиков.

Чичарито летом 2010 года уехал из мексиканского клуба в английский «Манчестер Юнайтед». Потом Эрнандес поиграл за мадридский «Реал», леверкузенский «Байер», «Вест Хэм Юнайтед», «Севилью» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За всю свою карьеру 35-летний игрок выиграл два раза АПЛ и по разу Суперкубок Англии, чемпионат Мексики Апертуру, а также Золотой кубок Мексики. В общей сложности Чичарито сыграл 551 матч во всех турнирах, где отметился 206 забитыми мячами и 58 результативными передачами.

На данный момент после 17 сыгранных матчей мексиканской Клаусуры «Гвадалахара» располагается на 13-м месте с двумя очками.

Материалы по теме
Чичарито вернулся в мексиканскую «Гвадалахару», где начал футбольную карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android