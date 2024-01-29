Угальде взял 9-й номер в «Спартаке», под которым ранее играл Кейта Бальде

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде взял девятый номер в «Спартаке», в который он недавно перешёл из «Твенте». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Фото: ФК «Спартак»

«Манфред подписал с клубом контракт на 4,5 года и взял девятый номер!» — написала пресс-служба «Спартака».

Стоит отметить, что раньше под этим номером играл форвард Кейта Бальде, который в данный момент выступает за испанский «Эспаньол» на правах аренды из «Спартака».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.