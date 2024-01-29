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Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
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Сенегал — Кот-д'Ивуар: стартовые составы команд на 1/8 финала Кубка африканских наций

Сенегал — Кот-д'Ивуар: стартовые составы команд на 1/8 финала Кубка африканских наций
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Сегодня, 29 января, пройдёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара. Команды будут играть на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
29 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Сенегал
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Сенегал: Менди, Абду Диалло, Ньякате, Кулибали, Исмаила Сарр, Мане, Папе Матар Сарр, Хабиб Диалло, Дьятта, Камара, Якобс.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Н'Дика, Орье, Коссуну, Конан, Фофана, Сери, Сангаре, Крассо, Диаките, Градель.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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