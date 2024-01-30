Форвард ЦСКА Фёдор Чалов впервые рассказал о своей свадьбе в Дубае

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал свою свадьбу с Валерией Федотовой в Дубае.

«За несколько дней до сборов мы прилетели в Дубай, встретились с друзьями, и сидели болтали на закате. И вот, спустя две недели рядом с нами на этом пляже были наши друзья, родители, и на этом же закате после двух «да» мы стали семьёй», — написал Чалов в своём телеграм-канале.

Фёдор и Валерия начали встречаться ещё в 17 лет (они одногодки), и сейчас, спустя восемь лет, пара решила пожениться. Чалов остался в Дубае после первого зимнего сбора с армейской командой, чтобы создать новую семью.

Чалов является воспитанником армейского клуба. Он перешёл в основной состав зимой 2017 года. В общей сложности россиянин провёл за ЦСКА 246 матчей во всех турнирах, где отметился 84 забитыми мячами и 42 голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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