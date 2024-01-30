С «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что с подмосковных «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов. Клуб исполнил решения, которые были вынесены палатой по разрешению споров сразу в нескольких делах, поэтому теперь препятствий для регистрации новичков у «Химок» нет.

«Удовлетворить заявление ФК «Химки» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам Маньяков vs. ФК «Химки», Клюев vs. ФК «Химки». В связи с исполнением клубом решений палаты по разрешению споров снять с ФК «Химки» соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов, наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право регистрировать новых футболистов», — сообщается в заявлении РФС.