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Первый тренер Файзуллаева: ожидал, что он будет значимым игроком для сборной

Первый тренер Файзуллаева: ожидал, что он будет значимым игроком для сборной
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Дмитрий Ан, который является первым тренером футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, заявил, что ожидал, что игрок армейцев станет значимым футболистом для сборной Узбекистана.

«Конечно, ожидал, что Файзуллаев будет значимым игроком для сборной Узбекистана. Как болельщик своей сборной, как его тренер, конечно, ожидал и надеялся, что будет показывать хорошую и креативную игру. Ну и что поможет пройти команде как можно дальше. Сборной Узбекистана будет сложно, потому что у команды есть значимые потери. Будем надеяться и болеть», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 30 января, сборная Узбекистана обыграла национальную команду Таиланда и прошла в 1/4 Кубка Азии. Файзуллаев в этой игре отметился победным мячом, который стал для Аббоса вторым на этом турнире.

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