Южная Корея в серии пенальти обыграла Саудовскую Аравию и прошла в 1/4 финала Кубка Азии

Сегодня, 30 января, завершился матч 1/8 финала Кубка Азии между национальными командами Саудовской Аравии и Южной Кореи. Встреча прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Главным арбитром встречи являлся Ильгиз Танташев из Узбекистана. Игра началась в 19:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались южнокорейцы (4:2).

Первый мяч в этой игре забил нападающий Саудовской Аравии Абдулла Радиф сразу после перерыва на 46-й минуте с передачи Салема Аль-Давсари. В самом конце игры на 90+9-й минуте Чхо Кю Сун с передачи Сёл Юн Ву сравнял счёт.

Кроме сборной Саудовской Аравии, в 1/4 финала Кубка Азии прошли национальные команды Таджикистана, Иордании, Австралии, Катара и Узбекистана. При этом в следующей стадии турнира команда Южной Кореи сыграет с австралийцами.