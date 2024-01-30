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Южная Корея в серии пенальти обыграла Саудовскую Аравию и прошла в 1/4 финала Кубка Азии

Южная Корея в серии пенальти обыграла Саудовскую Аравию и прошла в 1/4 финала Кубка Азии
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Сегодня, 30 января, завершился матч 1/8 финала Кубка Азии между национальными командами Саудовской Аравии и Южной Кореи. Встреча прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Главным арбитром встречи являлся Ильгиз Танташев из Узбекистана. Игра началась в 19:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались южнокорейцы (4:2).

Первый мяч в этой игре забил нападающий Саудовской Аравии Абдулла Радиф сразу после перерыва на 46-й минуте с передачи Салема Аль-Давсари. В самом конце игры на 90+9-й минуте Чхо Кю Сун с передачи Сёл Юн Ву сравнял счёт.

Кроме сборной Саудовской Аравии, в 1/4 финала Кубка Азии прошли национальные команды Таджикистана, Иордании, Австралии, Катара и Узбекистана. При этом в следующей стадии турнира команда Южной Кореи сыграет с австралийцами.

Кубок Азии . 1/8 финала
30 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Южная Корея
1:0 Радиф – 46'     1:1 Сун – 90+9'    
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