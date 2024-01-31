Луис Суарес тепло поприветствовал Малкома перед матчем «Аль-Хиляль» — «Интер Майами»

29 января прошёл товарищеский матч, в котором встречались саудовский «Аль-Хиляль» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 4:3 в пользу саудовцев.

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес тепло поприветствовал бразильского вингера «Аль-Хиляля» Малкома перед началом матча. Ранее игроки выступали в одной команде — «Барселоне».

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 41,5 млн. Малком в общей сложности сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых отметился 42 забитыми мячами и 24 голевыми передачами. Прошлым летом 26-летний футболист перебрался в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за € 60 млн.

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Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии: