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Карим Бензема ведёт переговоры с «Аль-Насром», за который играет Роналду

Карим Бензема ведёт переговоры с «Аль-Насром», за который играет Роналду
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Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема находится в стадии переговорного процесса с «Аль-Насром». Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, Бензема недоволен своим пребыванием в «Аль-Иттихаде», в связи с чем рассматривает варианты с переходом в другой клуб.

Напомним, в «Аль-Насре» играет нападающий Криштиану Роналду, с котором Бензема вместе выступал в составе мадридского «Реала» с 2009 по 2018 год.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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