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Стало известно, какие изменения произойдут в ЮФЛ и МФЛ

Стало известно, какие изменения произойдут в ЮФЛ и МФЛ
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Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) расширяется до 18 команд. В ней примут участие 14 команд с прошлого сезона, а также четыре новичка — «Родина», «Чайка», «Урал» и «Алмаз-Антей».

В Молодёжной футбольной лиге (МФЛ) всё остаётся по-прежнему. Единственное изменение — Футбольная школа Москвы (ФШМ) меняется на «Строгино». Нынешняя система: 16 команд-дублёров РПЛ, а также четыре лучшие команды по итогам ЮФЛ-1 из тех, у кого нет представителя в РПЛ.

Напомним, победителем прошлого розыгрыша молодёжного первенства стала команда московского «Локомотива». В ЮФЛ-1 (команды до 18 лет) финишировал на первом месте ПФК ЦСКА. В ЮФЛ-2 (до 17 лет) победителем стала юношеская команда «Краснодара». В ЮФЛ-3 (до 16 лет) победу также одержали «быки».

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