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«Зенит» не отказался от идеи трансфера Тикнизяна, но игрок не хочет вести переговоры

«Зенит» не отказался от идеи трансфера Тикнизяна, но игрок не хочет вести переговоры
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«Зенит» не отказался от идеи трансфера Наира Тикнизяна из «Локомотива» и пытается продолжить диалог с игроком по поводу перехода. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В то же время сам игрок чётко решил для себя, что вопрос с переходом в «Зенит» для него закрыт. Он не планирует возвращаться к переговорам.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. При этом «Зенит» предлагал € 1,2, что почти вдвое больше нынешнего оклада игрока в «Локомотиве». Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

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