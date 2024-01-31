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Тренер 2DROTS Кузнецов увёл команду с поля в финале международного турнира в Казахстане

Тренер 2DROTS Кузнецов увёл команду с поля в финале международного турнира в Казахстане
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В эти минуты проходит финал казахстанской Медиалиги, в котором встречаются российский клуб 2DROTS и клуб-организатор турнира SD Family. В решающем матче международного соревнования произошёл скандал, в результате которого главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов увёл свою команду с поля.

В заключительной четверти матча возник спорный эпизод, в рамках которого арбитр назначил пенальти в ворота 2DROTS. Капитан команды выбивал мяч из своей штрафной, попал в соперника и получил отскок в руку. Отскок был с расстояния около одного метра, а рука находилась в естественном положении, поэтому, по современным правилам футбола, пенальти назначать не стоило.

Фото: Скриншот из трансляции

Однако арбитр был уверен в решении назначить одиннадцатиметровый удар, и его решение подтвердил местный VAR. Именно это и стало финальным аспектом, который подтолкнул Кузнецова увести команду с поля. Спустя полчаса 2DROTS вернулись на поле «ради болельщиков» и отметили, что это их последнее участие на турнире в Казахстане.

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