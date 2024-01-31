«Пари НН» обыграл «Родину» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). «Пари Нижний Новгород» одержал победу с минимальным счётом 1:0.
Победу нижегородцам принёс уругвайский полузащитник Хуан Босельи. Он отличился на 36-й минуте.
«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. «Родина» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Москвичи заработали 28 очков за 20 матчей.
Напомним, в конце прошлого сезона команды встречались в стыковых матчах за право на выступление в Премьер-Лиге. «Пари Нижний Новгород» выиграл по сумме двух встреч — 3:2.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
31 января 2024, среда. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 0
Родина
Москва, Россия
1:0 Босельи – 36'
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