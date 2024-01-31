Юрий Сёмин высказался о переходе нападающего Хамулича в «Локомотив»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что нападающий «Тулузы» Саид Хамулич на правах аренды перебрался в стан железнодорожников.

«Я не знаю такого игрока. Есть специалисты «Локомотива», которые смотрели Хамулича. Значит, они гарантируют, что он поможет команде», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 31 января 2024 года, московский «Локомотив» объявил о подписании нападающего французской «Тулузы» Саида Хамулича на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и предусматривает опцию выкупа. Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что сумма выкупа может составить € 2,6 млн.