«Локомотив» объявил о подписании Хамулича из «Тулузы»

Московский «Локомотив» объявил о подписании нападающего «Тулузы» Саида Хамулича на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и предусматривает опцию выкупа. Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что сумма выкупа может составить € 2,6 млн.

Отмечается, что Хамулич будет выступать за «Локомотив» под девятым номером.

«Приветствуем новичка в нашей красно-зелёной семье! Добро пожаловать, Саид!» — написала пресс-служба железнодорожников.

Напомним, 23-летний игрок принадлежит «Тулузе», но первую часть нынешнего сезона отыграл в аренде за «Витесс». В Нидерландах Хамулич сыграл 14 матчей (в основе – девять), не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. В Лиге 1 нападающий успел сыграть всего шесть матчей без результативных действий. Точно такая же статистика у Хамулича и в сборной Боснии и Герцеговины, за которую он дебютировал в июне 2023 года.