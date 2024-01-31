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«Факел» обыграл «Балтику» в товарищеском матче в турецком Белеке

«Факел» обыграл «Балтику» в товарищеском матче в турецком Белеке
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Сегодня, 31 января, на тренировочном поле отеля Корнелия Даймонд в Белеке (Турция) в товарищеском матче сыграли воронежский «Факел» и калининградская «Балтика». Встреча началась в 17:30 по московскому времени. Она завершилась победой воронежского клуба со счётом 2:1.

В составе «Факела» забитыми мячами отметились Евгений Марков, который реализовал пенальти, и Хызыр Аппаев. Калининградская команда ответила точным ударом в исполнении Анхело Энрикеса с 11-метровой отметки.

«Факел» за 18 туров чемпионата России по футболу заработал 21 очко. Клуб из Воронежа занимает 11-е место в турнирной таблице. «Балтика», в свою очередь, набрала 13 очков. Калининградская команда пребывает на 15-й строчке в таблице РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
31 января 2024, среда. 17:30 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград, Россия
1:0 Марков – 23'     1:1 Энрикес – 39'     2:1 Аппаев – 76'    
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