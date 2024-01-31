«Факел» обыграл «Балтику» в товарищеском матче в турецком Белеке

Сегодня, 31 января, на тренировочном поле отеля Корнелия Даймонд в Белеке (Турция) в товарищеском матче сыграли воронежский «Факел» и калининградская «Балтика». Встреча началась в 17:30 по московскому времени. Она завершилась победой воронежского клуба со счётом 2:1.

В составе «Факела» забитыми мячами отметились Евгений Марков, который реализовал пенальти, и Хызыр Аппаев. Калининградская команда ответила точным ударом в исполнении Анхело Энрикеса с 11-метровой отметки.

«Факел» за 18 туров чемпионата России по футболу заработал 21 очко. Клуб из Воронежа занимает 11-е место в турнирной таблице. «Балтика», в свою очередь, набрала 13 очков. Калининградская команда пребывает на 15-й строчке в таблице РПЛ.