«Факел» обыграл «Балтику» в товарищеском матче в турецком Белеке
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Сегодня, 31 января, на тренировочном поле отеля Корнелия Даймонд в Белеке (Турция) в товарищеском матче сыграли воронежский «Факел» и калининградская «Балтика». Встреча началась в 17:30 по московскому времени. Она завершилась победой воронежского клуба со счётом 2:1.
В составе «Факела» забитыми мячами отметились Евгений Марков, который реализовал пенальти, и Хызыр Аппаев. Калининградская команда ответила точным ударом в исполнении Анхело Энрикеса с 11-метровой отметки.
«Факел» за 18 туров чемпионата России по футболу заработал 21 очко. Клуб из Воронежа занимает 11-е место в турнирной таблице. «Балтика», в свою очередь, набрала 13 очков. Калининградская команда пребывает на 15-й строчке в таблице РПЛ.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
31 января 2024, среда. 17:30 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград, Россия
1:0 Марков – 23' 1:1 Энрикес – 39' 2:1 Аппаев – 76'
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