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«Тоттенхэм» за 47 секунд забил два гола в матче АПЛ

«Тоттенхэм» за 47 секунд забил два гола в матче АПЛ
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В эти минуты проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встреча началась в 22:30 по московскому времени.

Футболистам «Тоттенхэма» удалось забить два мяча за 47 секунд.

Матч для «шпор» начался неудачно — лондонская команда пропустила уже на 15-й минуте. Однако в самом начале второго тайма «Тоттенхэму» удалось переломить ход игры. Сперва на 48-й минуте равенство на табло восстановил защитник Дестини Удоджи. А ещё спустя 47 секунд голом отметился вингер «шпор» Бреннан Джонсон. На данный момент хозяева впереди — 3:2.

После 22 сыгранных матчей АПЛ «Тоттенхэм» располагается на пятом месте с 43 очками. «Брентфорд» находится на 15-й строчке, в активе команды 22 очка после 21 матча.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
31 января 2024, среда. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 2
Брентфорд
Лондон
0:1 Мопе – 15'     1:1 Удоджи – 48'     2:1 Джонсон – 49'     3:1 Ришарлисон – 56'     3:2 Тони – 67'    
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