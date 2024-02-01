«Тоттенхэм» за 47 секунд забил два гола в матче АПЛ

В эти минуты проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встреча началась в 22:30 по московскому времени.

Футболистам «Тоттенхэма» удалось забить два мяча за 47 секунд.

Матч для «шпор» начался неудачно — лондонская команда пропустила уже на 15-й минуте. Однако в самом начале второго тайма «Тоттенхэму» удалось переломить ход игры. Сперва на 48-й минуте равенство на табло восстановил защитник Дестини Удоджи. А ещё спустя 47 секунд голом отметился вингер «шпор» Бреннан Джонсон. На данный момент хозяева впереди — 3:2.

После 22 сыгранных матчей АПЛ «Тоттенхэм» располагается на пятом месте с 43 очками. «Брентфорд» находится на 15-й строчке, в активе команды 22 очка после 21 матча.