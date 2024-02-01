Василий Березуцкий выложил фото с Леонидом Слуцким с тренировки «Шанхай Шэньхуа»

Василий Березуцкий, ассистент главного тренера Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа» выставил фото с тренировочного процесса.

«Тяжёлая работа», — подписал Березуцкий пост в своей соцсети.

Фото: Личный архив Березуцкого

Фото: Личный архив Березуцкого

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024 года.

За свою карьеру 41-летний специалист поработал ассистентом в ЦСКА и «Краснодаре».

В прошлом сезоне китайский клуб занял 5-е место в чемпионате с 52 очками. Победителем стал «Шанхай Порт» (63 очка).