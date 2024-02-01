Василий Березуцкий выложил фото с Леонидом Слуцким с тренировки «Шанхай Шэньхуа»
Василий Березуцкий, ассистент главного тренера Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа» выставил фото с тренировочного процесса.
«Тяжёлая работа», — подписал Березуцкий пост в своей соцсети.
Фото: Личный архив Березуцкого
Фото: Личный архив Березуцкого
Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
За свою карьеру 41-летний специалист поработал ассистентом в ЦСКА и «Краснодаре».
В прошлом сезоне китайский клуб занял 5-е место в чемпионате с 52 очками. Победителем стал «Шанхай Порт» (63 очка).
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