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В «Динамо» Махачкала не исключили уход Бердыева во время зимних сборов

В «Динамо» Махачкала не исключили уход Бердыева во время зимних сборов
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не исключил уход Курбана Бердыева в период зимней паузы в сезоне-2023/2024. Однако он подчеркнул, что сейчас специалист находится на сборе вместе с командой.

«Он клуб не покинул, а находится на сборе в Турции вместе с командой. Возможен ли его уход? В нашем мире всё может быть, но сейчас он в команде. Сейчас должен быть на тренировке. У нас не бывает так, что тренер ушёл, а клуб не сделал официального заявления. И так просто мы с Курбаном Бекиевичем не расстанемся — это не тот уровень тренера, чтобы с ним так расставаться. Клуб ему признателен за всю работу, которую он сделал. У нас к тренеру в высшей степени уважительное отношение», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном уходе Бердыева из «Динамо».

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