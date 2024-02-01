«Рубин», доигрывавший матч без Даку и Рахимова, проиграл болгарскому «Ботеву»

Сегодня, 1 февраля, прошёл товарищеский матч с участием казанского «Рубина» и болгарского «Ботева». Игра прошла в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу болгарской команды.

Единственный мяч забил нападающий болгарцев Мартин Секулич на 24-й минуте матча. На 87-й минуте форвард казанцев Мирлинд Даку получил вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве. При этом сразу же главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов получил прямую красную.

Для казанской команды этот матч стал третьим на зимних сборах. Ранее команда Рашида Рахимова обыграла сербский «Напредак» со счётом 5:2 и болгарскую «Славию» (3:1). При этом казанская команда также ещё встретится с болгарским «Ардой Кырджали», австрийским «Санкт-Пёльтеном», южнокорейским «Канвоном» и российскими «Челябинском», «Волгарём», тульским «Арсеналом» и «Родиной».