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«Рубин», доигрывавший матч без Даку и Рахимова, проиграл болгарскому «Ботеву»

«Рубин», доигрывавший матч без Даку и Рахимова, проиграл болгарскому «Ботеву»
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Сегодня, 1 февраля, прошёл товарищеский матч с участием казанского «Рубина» и болгарского «Ботева». Игра прошла в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу болгарской команды.

Единственный мяч забил нападающий болгарцев Мартин Секулич на 24-й минуте матча. На 87-й минуте форвард казанцев Мирлинд Даку получил вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве. При этом сразу же главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов получил прямую красную.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
01 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Ботев П
Пловдив, Болгария
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань, Россия
1:0 Секулич – 24'    
Удаления: нет / Даку – 87'

Для казанской команды этот матч стал третьим на зимних сборах. Ранее команда Рашида Рахимова обыграла сербский «Напредак» со счётом 5:2 и болгарскую «Славию» (3:1). При этом казанская команда также ещё встретится с болгарским «Ардой Кырджали», австрийским «Санкт-Пёльтеном», южнокорейским «Канвоном» и российскими «Челябинском», «Волгарём», тульским «Арсеналом» и «Родиной».

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