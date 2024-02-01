Индзаги стал лучшим тренером Серии А в январе

Наставник «Интера» Симоне Индзаги стал лучшим тренером января в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба Серии А. Ранее 47-летний специалист уже выигрывал данную награду в нынешнем сезоне. Это произошло в октябре.

В январе «Интер» провёл три матча в рамках национального первенства. Миланская команда одержала победу во всех играх (2:1 с «Вероной», 5:1 с «Монцей» и 1:0 с «Фиорентиной). Таким образом, „нерадзурри“ заработали девять очков из девяти возможных.

После 22 туров чемпионата Италии по футболу «Интер» имеет на своём счету 54 набранных балла. Подопечные Индзаги занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Ювентус» на одно очко.

47-летний специалист возглавляет «Интер» с июня 2021 года. Под руководством итальянца «Интер» выиграл четыре трофея, а также доходил до финала Лиги чемпионов. Контракт Индзаги с миланской командой истекает летом 2025 года.