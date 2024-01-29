«Интер» в среднем за игру пропускает меньше всех в топ-лигах

«Интер» пропускает меньше всех в топ-чемпионатах Европы в нынешнем сезоне. Об этом сообщает интернет-портал WhoScored.

Подопечные Симоне Индзаги пропускают 0,48 гола за матч. Данный показатель является лучшим в топ-5 европейских лиг. На втором месте располагается «Ницца», представляющая французскую Лигу 1. «Орлята» пропускают 0,58 мяча за игру. В топ-3 по данному показателю входит ещё одна итальянская команда — «Ювентус» (0,59). Мадридский «Реал» также имеет достойный коэффициент — 0,67.

В шестёрку лучших команд попали «Байер» и «Лилль». И у немецкого, и у французского клуба показатель равный — 0,74 гола за матч.

На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы набрали 54 очка за 21 тур. Отрыв «Интера» от идущего вторым «Ювентуса» — одно очко. При этом туринцы сыграли на один матч больше.