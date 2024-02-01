«Хетафе» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 1 февраля, состоится перенесённый матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Игра начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Хетафе»: Сория, Суарес, Альдерете, Альварес, Джене, Максимович, Дуарте, Кармона, Милья, Майораль, Гринвуд.

«Реал»: Лунин, Васкес, Рюдигер, Фернандес, Менди, Вальверде, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Винисиус, Хоселу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

На данный момент после 21 сыгранного матча испанской Примеры «Хетафе» располагается на 10-м месте с 29 очками. Мадридский «Реал» находится на второй строчке с 54 очками.